Веб-автосалон

Создать сайт-каталог, т.е. сделать сайт, таким же, как и печатное издание+ типовые закладки: о компании, партнерам и тд. Тех. Задание нужно будет формировать с подходящим кандидатом. Хотелось бы получить сайт на HTML 5, с небольшим ...