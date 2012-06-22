Создание сайта-визитки компании с ИМ

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Закрыт10 заявок196 просмотров

Создать сайт-каталог, т.е. сделать сайт, таким же, как и печатное издание+ типовые закладки: о компании, партнерам и тд. Тех. Задание нужно будет формировать с подходящим кандидатом. Хотелось бы получить сайт на HTML 5, с небольшим инетрактивом.

+ К сайту-визитки для презентации нужно подвязать возможность заказа, как оптового, так и розничного (по идентификации пользователя).

В прикрепленном файле находится файл каталога, из которого нужно сделать сайт(последняя страница каталога, т.е. задняя обложка не нужна)

HTML
13 лет назад
Grigorievpavel
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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