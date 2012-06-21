Создать мобильный сайт

$500
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Закрыт10 заявок146 просмотров

Добрый день! необходимо создать движок и сайт под мобильные телефоны.

Движок должен содержать возможность добавлять статьи и прочее по выбранным категориям.

Плюс по возможности создать дизайн и прикрутить его к движку

13 лет назад
farmel
39 лет
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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