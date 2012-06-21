Каталог услуг на JBZoo Joomla. Реализовать каталог по ТЗ. ТЗ в личку.
Создание, наполнение и продвижение сайта
Есть раздел сайта slon-group.ru/IT/index.php
На данный момент частично изменилось направление деятельности этого направления.
Структура сайта в прикрепленном файле.
Задачи:
1. перенести это направление на отдельный домен slon-av.ru (CMS – либо Joomla либо WordPress – обсуждается с исполнителем, предпочтение первому варианту);
2. внести небольшие изменения в разметку сайта:
1. Главная страница
a. Левый столбец
i. Вверху – Решения – список подразделов меню «Услуги».
ii. Ниже – Каталог – список подразделов и под-подразделов меню «Каталог»
b. Центральная часть
i. Верхняя часть – отдельная новость/акция
ii. Ниже – список новостей
2. Меню: О компании – Решения – Каталог – Партнеры – Клиенты-Контакты
3. Остальные страницы
a. Левый столбец
i. Вверху – решения
ii. Ниже – Новости
3. Заполнить сайт (частично информация с меня, частично по ссылкам, немножко "с нуля") – готов выделить это в отдельную задачу для отдельного рерайтера+копирайтера+наполнятиля сайта.
4. Продвижение и раскрутка сайта в поисковиках за счет оптимизации и использования доп. ресурсов – yandex и google.
Список фраз для раскрутки должен определить исполнитель относительно частоты запросов в поисковиках и предложить для корректировки нам.
Гарантия существования сайта в первой 10-ки – 1 год.
Срок и график раскрутки предоставляет исполнитель.
Условия оплаты:
1. За создание и корректировку сайта по факту его изготовления. До оплаты исполнитель сохраняет за собой логин и пароль для доступа к сайту, что обеспечивает ему гарантию оплаты. После оплаты логин и пароль передается нам.
2. За наполнение – аванс + пополнение "депозита" по факту выполненных работ.
3. За раскрутку – обсуждается. Предлагайте способы оплаты и способы фиксирования результатов.
Жду предложения по цене и срокам (не забудьте предоставлять примеры работ по обоим направлениям).
Заявки фрилансеров
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