Создание, наполнение и продвижение сайта

Есть раздел сайта slon-group.ru/IT/index.php

На данный момент частично изменилось направление деятельности этого направления.

Структура сайта в прикрепленном файле.

Задачи:

1. перенести это направление на отдельный домен slon-av.ru (CMS – либо Joomla либо WordPress – обсуждается с исполнителем, предпочтение первому варианту);

2. внести небольшие изменения в разметку сайта:

1. Главная страница

a. Левый столбец

i. Вверху – Решения – список подразделов меню «Услуги».

ii. Ниже – Каталог – список подразделов и под-подразделов меню «Каталог»

b. Центральная часть

i. Верхняя часть – отдельная новость/акция

ii. Ниже – список новостей

2. Меню: О компании – Решения – Каталог – Партнеры – Клиенты-Контакты

3. Остальные страницы

a. Левый столбец

i. Вверху – решения

ii. Ниже – Новости

3. Заполнить сайт (частично информация с меня, частично по ссылкам, немножко "с нуля") – готов выделить это в отдельную задачу для отдельного рерайтера+копирайтера+наполнятиля сайта.

4. Продвижение и раскрутка сайта в поисковиках за счет оптимизации и использования доп. ресурсов – yandex и google.

Список фраз для раскрутки должен определить исполнитель относительно частоты запросов в поисковиках и предложить для корректировки нам.

Гарантия существования сайта в первой 10-ки – 1 год.

Срок и график раскрутки предоставляет исполнитель.

Условия оплаты:

1. За создание и корректировку сайта по факту его изготовления. До оплаты исполнитель сохраняет за собой логин и пароль для доступа к сайту, что обеспечивает ему гарантию оплаты. После оплаты логин и пароль передается нам.

2. За наполнение – аванс + пополнение "депозита" по факту выполненных работ.

3. За раскрутку – обсуждается. Предлагайте способы оплаты и способы фиксирования результатов.

Жду предложения по цене и срокам (не забудьте предоставлять примеры работ по обоим направлениям).