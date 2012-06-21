Сайт для агентства недвижимости на Joomla

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Закрыт15 заявок201 просмотр

Необходимо разработать сайт для агентства недвижимости на Joomla, другие CMS не предлагать!!!

Сайт по функционалу аналогичный данному: www.santa.su/

Дизайн наш в PSD будет, верстка + натяжка ваша. Наполнять не нужно.

Срок 20–25 дней!

Бриф приложил.

Joomla
13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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