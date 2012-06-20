Минимальный дизайн (светлый фон, особо ничего придумывать не нужно - расскажу что откуда брать для дизайна. Дизайна гроши) Оплата на сайте должна быть при помощи WM ЯД КИВИ. (имею аттестат продавца, оплата ...
Консультационный сайт.
Подробности смотрите в ТЗ. Название сайта не окончательное, может менятся, главное назовите, CMS, цену и срок!
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