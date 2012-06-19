Создание сайта-заглушки

Требуется создать сайт-заглушку, состоящий из нескольких страниц + формы регистрации с анкетой. Результат заполнения формы с анкетой отправляется на почту + сохраняется в базу данных.

Вместо заполнения формы авторизации должна быть возможность зарегистрироваться и отправить данные используя API linkedin.com.

Система управления контентом, для редактирования содержания страниц - любая из простых.

После авторизации администратора, кроме управления содержимым страниц требуется возможность просматривать данные заполненных анкет.

Дизайн страницы с формой и страницы с информацией будет в .psd

Работа желательна через безопасную сделку. Но возможны и другие варианты.

Данные заявок скрыты, все пишите в заявке тут.