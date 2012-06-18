Интернет-магазин под ключ

$185
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок217 просмотров

Требуется создать интернет-магазин детской одежды.

Изначально планировал делать на Joomla, очень понравился вот этот дизайн шаблона:

http://demo.gavick.com/joomla16/apr2012/

Если вы готовы довести до ума этот шаблон, чтобы в качестве каталога товаров отображалось несколько рядов и строк - отлично.

Если вы работаете и не на Joomla вовсе - это не принципиально, предложите свои варианты дизайна, пожалуйста.

Что хотелось бы получить в итоге:

1. Нужны разного вида фильтры на странице, например как в lamoda.ru слева

2. Просмотр фото крупным планом как здесь: http://www.bebakids.ru/catalog/item/SG2161/color1503/

3. Мы будем фотографировать кроме разных ракурсов одного артикула товара также его размеры вместе с линейкой. Соответственно, должна быть возможность выбрать, например, 116й размер и увидеть фронтальный вид 116го размера с линейкой.

4. Нужна интеграция с социальными сетями: ставить лайки, репостить, и комментировать товары и статьи на сайте (ВК, FB, LJ, G+). Если пользователь зарегистрирован на сайте, сайт должен его узнавать, и вверху страницы писать "Здравствуйте, ИмяПользователя"

5. Нужна возможность делать рассылки зарегистрированным пользователям через сайт.

6. Нужно автоматически подгружать наличие на складе из внешнего источника, например xls.

7. Структура с учетом SEO

Это всё, что пришло в голову с первого захода. Если будем обсуждать подробности, появится еще информация.

Если какие-то функции вы считаете трудно реализуемыми, но в целом проект вы готовы выполнить - напишите, с какими пунктами будут проблемы, рассмотрим.

Есть домен, хостинг, логотип.

В дальнейшем потребуется поддержка сайта.

Joomla
13 лет назад
fayzulinov
Карим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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