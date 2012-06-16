Создать уникальный киносайт на DLE.

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Закрыт5 заявок139 просмотров

Нужно создать дизайн кино сайта, пример иметься (что примерно хочу добиться), оптимизация сайта, и описания сайта.

Предложения по ценам отписывайте.

DLE
13 лет назад
whisper7777
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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