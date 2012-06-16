Требования к магазину магазин на английском а админка на русском небольшой дизайн шаблона по тематике радиолампы движок желательно OpenCart будет на американском хостинге (уже есть) прием платежей ...
Создать уникальный киносайт на DLE.
Нужно создать дизайн кино сайта, пример иметься (что примерно хочу добиться), оптимизация сайта, и описания сайта.
Предложения по ценам отписывайте.
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