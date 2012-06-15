Добрый день! Нужно создать сайт, на подобии http://thebattleofbrands.com/ru Главная Логотип, одно голосование за мои туры через фб, вк, тв, комментарии через социальные сети фб, вк, тв, вход на сайт, ...
Сайт оптимизированный для продвижения на CMS
Нужен сайт на игровую тематику (онлайн казино) для продвижения.
Пример по контенту: igrovoy-klub.ru, пример по внешнему виду: OnlineFreeGames.com
Можно на CMS. Оптимизация для дальнейшего продвижения.
Заявки фрилансеров
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