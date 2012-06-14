Добрый вечер всем ! Требуется создать сайт по ТЗ . Большая просьба указывать Цены !
Разработка "сложного" внутрикорпоративного сайта
Всем доброго времени суток.
Нужна реализация крупного проекта клиента - закрытый веб-ресурс для партнеров компании и дисконтной системы.
Особенности проекта:
1) Реализация системы иерархии пользователей (рапределение прав и доступов)
2) Работа с синхронизацией базы 1С.
3) Наладка обмена данными, экспорт импорт excel таблиц.
Детальное ТЗ прилагаю в файле.
Заявки фрилансеров
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