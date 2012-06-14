Разработка "сложного" внутрикорпоративного сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки231 просмотр

Всем доброго времени суток.

Нужна реализация крупного проекта клиента - закрытый веб-ресурс для партнеров компании и дисконтной системы.

Особенности проекта:

1) Реализация системы иерархии пользователей (рапределение прав и доступов)

2) Работа с синхронизацией базы 1С.

3) Наладка обмена данными, экспорт импорт excel таблиц.

Детальное ТЗ прилагаю в файле.

13 лет назад
mpartner
49 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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