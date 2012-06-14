Сайт поиска работы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок165 просмотров

нужен сайт поиска работы на подобие hh.ru rabota.ru

13 лет назад
theifrance
Игорь 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Видео портал (платный)

    $500

    Здравствуйте фрилансеры. Нуждаюсь в создании сайта под ключ,видео каталог. Сайт будет платный (за просмотры или vip аккаунт) Что хотелось бы ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать сайт 5-6 страниц

    Сделать небольшой сайт (5–6 страниц). Ничего сверх-крутого не надо — лаконично и красиво. Главная страница, новости (должны подгружаться с другого сайта, скрипт есть), избранные новости (я сам добавляю которые посчитаю ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мобильный сайт

    Есть сайт imperiataxi.ru нужно сделать мобильную версию как тут http://m.9995 556.ru Будет 3 крупных меню и 1 маленькое 1. Заказать такси 2. тарифы 3. Позвонить И полная ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скопировать сайт

    вообщем нужно скопировать и поменять в сайте некоторые вещи. Задача немного странная и может показаться вам непонятной, но это хотят клиенты :) нужно скопировать - http://www.aeroflot.ru/cms/ 1. Самолёт двигается, вылетяет ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка сайта bmw3erclub.ru

    Разработка сайта bmw3erclub.ru Техническое задание по созданию сайта bmw3erclub.ru 1. Имя сайта (название домена). bmw3erclub.ru домен уже зарегистрирован. 2. Название сайта. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад