Сделать сайт 5-6 страниц

Сделать небольшой сайт (5–6 страниц).

Ничего сверх-крутого не надо — лаконично и красиво.

Главная страница, новости (должны подгружаться с другого сайта, скрипт есть), избранные новости (я сам добавляю которые посчитаю нужным), акции, регистрация (с отсылкой данных на почту мне и регистрирующемуся), правила.

Соответственно должна быть какая-никакая админка для редактирования.

До кучи нужен копирайтинг (или рерайтинг) для 1–2 страниц. Т.е. я говорю — что взять за основу, и вы переделываете (может быть совсем немного) для конкретно этого сайта…

Примеры работ — в приват.

С русским языком не дружите — в отставку, даже если подтвержу первоначальный заказ, так что 10 раз перепроверьте то, что показываете.