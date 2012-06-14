Сделать сайт 5-6 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок200 просмотров

Сделать небольшой сайт (5–6 страниц).

Ничего сверх-крутого не надо — лаконично и красиво.

Главная страница, новости (должны подгружаться с другого сайта, скрипт есть), избранные новости (я сам добавляю которые посчитаю нужным), акции, регистрация (с отсылкой данных на почту мне и регистрирующемуся), правила.

Соответственно должна быть какая-никакая админка для редактирования.

До кучи нужен копирайтинг (или рерайтинг) для 1–2 страниц. Т.е. я говорю — что взять за основу, и вы переделываете (может быть совсем немного) для конкретно этого сайта…

Примеры работ — в приват.

С русским языком не дружите — в отставку, даже если подтвержу первоначальный заказ, так что 10 раз перепроверьте то, что показываете.

13 лет назад
AleksSychev
Александр 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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