Создание сайта на Битрикс-1С

Добрый день.

От Вас потребуется :

1. Быть партнером 1С битрикс ( скидка )

2. Уметь работать с этим движком и опыт работы с ним же

3. Возможно какие то изменения по дизайну незначительные - кнопки поменять какие либо

Как такового технического задания нет. У нас есть логотип, домен, VPS настроенный.

Нужно купить, поставить и настроить движок.

Нужна копия вот этого по функционалу - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1630.html

Ну и экспорт покупок в 1С.

Желательно люди с Украины, пунктуальные и без негативных отзывов.

Пожалуйста пишите цену, сроки и дату когда сможете взяться.

С Уважением,

Валерий.