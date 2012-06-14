Нужен сайт-визитка, срок 1 сутки.
Создание сайта на Битрикс-1С
Добрый день.
От Вас потребуется :
1. Быть партнером 1С битрикс ( скидка )
2. Уметь работать с этим движком и опыт работы с ним же
3. Возможно какие то изменения по дизайну незначительные - кнопки поменять какие либо
Как такового технического задания нет. У нас есть логотип, домен, VPS настроенный.
Нужно купить, поставить и настроить движок.
Нужна копия вот этого по функционалу - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1630.html
Ну и экспорт покупок в 1С.
Желательно люди с Украины, пунктуальные и без негативных отзывов.
Пожалуйста пишите цену, сроки и дату когда сможете взяться.
С Уважением,
Валерий.
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