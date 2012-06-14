Создание сайта на Битрикс-1С

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Закрыт5 заявок154 просмотра

Добрый день.

От Вас потребуется :

1. Быть партнером 1С битрикс ( скидка )

2. Уметь работать с этим движком и опыт работы с ним же

3. Возможно какие то изменения по дизайну незначительные - кнопки поменять какие либо

Как такового технического задания нет. У нас есть логотип, домен, VPS настроенный.

Нужно купить, поставить и настроить движок.

Нужна копия вот этого по функционалу - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1630.html

Ну и экспорт покупок в 1С.

Желательно люди с Украины, пунктуальные и без негативных отзывов.

Пожалуйста пишите цену, сроки и дату когда сможете взяться.

С Уважением,

Валерий.

HTML
13 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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