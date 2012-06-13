Международная асоциация профессионального инструмента рекламы недвижимости Создание международной асоциации профессионально рекламы недвижимости. Сайт (направление реклама) Баннеры, объявления по аренде, продаже жилой торговой и коммерчской недвижимости. ...
Сайт "под ключ" для школы танцев
Необходимо разработать дизайн и сделать сайт для школы танцев "Quick&Slow".
Там есть фотографии интерьера, чтобы понимать, что примерно нужно по цветовой гамме.
Можно использовать даже какой-нибудь шаблон и просто его локализовать, но с моим согласованием.
Необходим сайт-визитка. Разделы:
- о школе
- фотогалерея (+возможность смотреть видео)
- расписание занятий (с календарём, чтобы кликнуть на число – и отобразилось расписание на выбранный день. ну и естественно чтобы впоследствии календарь можно было редактировать без танцев с бубном вокруг html-кодов). можно и цены сюда добавить сразу
- направления танцев (текст + фото)
- преподаватели
- контакты (с возможностью послать сообщение на почту клуба с сайта без регистрации)
На главной странице новости школы, краткие контактные данные, календарь, яркую кнопку (картинку) по нажатию на которую будет распечатываться флаер на бесплатное посещение.
Бриф приложил!!! Срок 2,5-3 недели. Указывайте с дизайном и без, на чем будете реализовывать, цену!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать сайт мужской одежды на Webassist (лицензия есть) под ключ. Примеры, http://www.sportsdirect.com/ и Proball.ru.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется грамотный web-программист, желательно и дизайнер, для создания сайта. ТЗ предоставляю в виде брифа с ответами. Зарплата договорная. При необходимости будет составляться договор подряда. В течение каких сроков готовность пректа может осуществиться? (все что ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать новый сайт для компании Перитон http://victor.nwcic.ru/. Существующий сайт посвящен исключительно продукции, новый должен рассказывать об услугах компании. Дизайн берем полностью с существующего сайта, исходников нет, но при необходимости отрисуем макеты с существующего. Хотя ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $600
Сайт с обявлениями посуточной оренды квартир с оплатой за размещения, по примеру vlasne.ua doba.uaСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать сайт с каталогом макетов для полиграфии (визитки, листовки и пр.), чтобы посетители могли скачивать понравившиеся им макеты. Жду предложений по cms и стоимости реализации. Давайте ссылки на свои портфолио.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать доску объявлений, предпочтение самопись.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется написание точной копии сайта интернет-магазина с незначительными доработками – дизайн копии: www.templatemonster.com/r... Сроки работы 7 дней! В ответе обязательно прошу указать предполагаемую CMS. (данный сайт на движке PrestaShop) Лучше писать на e-mail [email protected] ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $280
Портал каталог по ресторанам, кафе с их меню и ценами. Функционал: - возможность создавать для каждого ресторана свой аккаунт. - возможность обновлять/вносить изменения на ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые друзья, оцените пожалуйста стоимость и возможность выполнения по срокам сайта для компании юрилических услуг, наподобие http://www.uristy-msk.ru http://www.j-b-a.ru/ http://abogados-group.ru/ Жду ваших предложений.Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт13 лет назад