Сайт "под ключ" для школы танцев

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Закрыт32 заявки235 просмотров

Необходимо разработать дизайн и сделать сайт для школы танцев "Quick&Slow".

Там есть фотографии интерьера, чтобы понимать, что примерно нужно по цветовой гамме.

Можно использовать даже какой-нибудь шаблон и просто его локализовать, но с моим согласованием.

Необходим сайт-визитка. Разделы:

- о школе

- фотогалерея (+возможность смотреть видео)

- расписание занятий (с календарём, чтобы кликнуть на число – и отобразилось расписание на выбранный день. ну и естественно чтобы впоследствии календарь можно было редактировать без танцев с бубном вокруг html-кодов). можно и цены сюда добавить сразу

- направления танцев (текст + фото)

- преподаватели

- контакты (с возможностью послать сообщение на почту клуба с сайта без регистрации)

На главной странице новости школы, краткие контактные данные, календарь, яркую кнопку (картинку) по нажатию на которую будет распечатываться флаер на бесплатное посещение.

Бриф приложил!!! Срок 2,5-3 недели. Указывайте с дизайном и без, на чем будете реализовывать, цену!

HTML
13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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