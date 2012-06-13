Создание сайта.

Требуется грамотный web-программист, желательно и дизайнер, для создания сайта. ТЗ предоставляю в виде брифа с ответами. Зарплата договорная. При необходимости будет составляться договор подряда.

В течение каких сроков готовность пректа может осуществиться? (все что нужно в ТЗ) P.s. возможный дизайн сайта мы предоставим.

ТЗ Приложил!