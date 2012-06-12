Создание копии сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки200 просмотров

Требуется написание точной копии сайта интернет-магазина с незначительными доработками – дизайн копии: www.templatemonster.com/r... Сроки работы 7 дней!

В ответе обязательно прошу указать предполагаемую CMS. (данный сайт на движке PrestaShop) Лучше писать на e-mail [email protected] Если есть примеры выполненных работ или портфолио, пожалуйста, предоставьте!

PrestaShop
13 лет назад
ardguna
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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