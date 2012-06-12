Создание копии сайта

Требуется написание точной копии сайта интернет-магазина с незначительными доработками – дизайн копии: www.templatemonster.com/r... Сроки работы 7 дней!

В ответе обязательно прошу указать предполагаемую CMS. (данный сайт на движке PrestaShop) Лучше писать на e-mail [email protected] Если есть примеры выполненных работ или портфолио, пожалуйста, предоставьте!