Необходимо сделать несколько сайтов "под ключ" Тематика - VoIP телефония. Сайты 1-х или 2-х язычные. Примеры сайтов: 1. http://www.12voip.com/ - простейший 2. http://www.actionvoip.com/en/index.html - простой 3. http://www.auracall.com/ - ...
Создание копии сайта
Требуется написание точной копии сайта интернет-магазина с незначительными доработками – дизайн копии: www.templatemonster.com/r... Сроки работы 7 дней!
В ответе обязательно прошу указать предполагаемую CMS. (данный сайт на движке PrestaShop) Лучше писать на e-mail [email protected] Если есть примеры выполненных работ или портфолио, пожалуйста, предоставьте!
Заявки фрилансеров
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