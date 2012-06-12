Сайт для ресторана

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен12 заявок217 просмотров

Цель создания сайта: Привлечение максимального количества гостей в ресторан, обеспечить простой и быстрый поиск, отбор в сети среди аналогичных объектов

Дизайн (логотип и цвета):

Логотип: ( Х) есть, ( ) нужно разработать, ( ) не нужен (жду от заказчиков)

Дизайн: ( Х) по шаблону, ( ) есть, ( ) нужно разработать, ( ) не важно

6. Дополнительные условия.

Сайт разрабатавается на хосте разработчика, мы проверям, коррекция и сайт сливается на наш хостинг, затем оплата.

С уважением, Иван Кобыленко.

Что думаете о платформе «РестоБаза»?

13 лет назад
holst
Иван 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

jarik_shad
Ярослав 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Толковая работа и в два раза быстрее срока, приятная неожиданность. Рекомендую!
Хороший заказчик, проблем не было. Только хорошие рекомендации!

Заявки фрилансеров

jarik_shad
Ярослав 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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