Интернет-магазин по продаже мебели "Собери Сам". Посекционная презентация - картинка, описание. Предложение наиболее подходящих элементов. Инструкции - видео и на печать. Корзина. Возможность просмотра набора выбранных элементов в одном проекте, с последующим выводом на ...
Сайт для ресторана
Цель создания сайта: Привлечение максимального количества гостей в ресторан, обеспечить простой и быстрый поиск, отбор в сети среди аналогичных объектов
Дизайн (логотип и цвета):
Логотип: ( Х) есть, ( ) нужно разработать, ( ) не нужен (жду от заказчиков)
Дизайн: ( Х) по шаблону, ( ) есть, ( ) нужно разработать, ( ) не важно
6. Дополнительные условия.
Сайт разрабатавается на хосте разработчика, мы проверям, коррекция и сайт сливается на наш хостинг, затем оплата.
С уважением, Иван Кобыленко.
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Выбранный исполнитель
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