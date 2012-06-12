Сайт для ресторана

Цель создания сайта: Привлечение максимального количества гостей в ресторан, обеспечить простой и быстрый поиск, отбор в сети среди аналогичных объектов

Дизайн (логотип и цвета):

Логотип: ( Х) есть, ( ) нужно разработать, ( ) не нужен (жду от заказчиков)

Дизайн: ( Х) по шаблону, ( ) есть, ( ) нужно разработать, ( ) не важно

6. Дополнительные условия.

Сайт разрабатавается на хосте разработчика, мы проверям, коррекция и сайт сливается на наш хостинг, затем оплата.

С уважением, Иван Кобыленко.

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