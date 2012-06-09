Здравствуйте! Нужен продающий сайт под ключ на WP тематика ремонт квартир, отделка помещений. Структуру того, что должно быть отобразили в приложении по ссылке http://vfl.ru/fotos/9e90a79c614942.html ТЗ ...
Нужен аналог сайтов hh.ru или rabota.ru
Нужно оценить время и стоимость по примеру функционала hh.ru или rabota.ru
Указывайте на чем предлагаете реализовать!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно создать сайт "бесплатного хостинга", пишите цены, сроки c дизайном и версткой, и без дизайна, но с версткойСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Разработать: 1) Простой дизайн 2) Насадить на Joomla + перенести данные 3) Встроить слайд-шоу, плавное автоматическое пролистывание фотографий из папки, при наведении фотография останавливается.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется сделать статичную html страницу "прокладку" в виде блога под ключ . Пример блога http://okolesica.championat.com/blog/cherdancev_kiev Детали в ЛС.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать одностраничный сайт воронку(страница захвата) разместить красиво текст и видео .Укажите стоимость и сроки исполнения.Все подробности при личном общении.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен сайт знакомств,рассмотрю все варианты...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание Интернет-магазина Требуется программист для создания монобрендового Интернет-магазина. CMS предлагайте, но только не битрикс. Дизайн в PSD наш, верстка ваша. Наполнять магазин не нужно. ТЗ и макеты приложил!!! С ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать интернет магазин по продаже спортивного питания и спортивных товаров. Платформа - желательно Magento Подробности в ТЗСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем одного вебмастера (не команду!), который единолично, оперативно и самостоятельно сделает некий аналог купонного сайта. Дизайн нужен шаблонный, среднего качества. Необходим очень бюджетный вариант - поэтому ищем человека, который уже имеет на ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Ничего сложного, условия в личке опишу. Цена - 20$Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад