Нужен аналог сайтов hh.ru или rabota.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок194 просмотра

Нужно оценить время и стоимость по примеру функционала hh.ru или rabota.ru

Указывайте на чем предлагаете реализовать!

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров