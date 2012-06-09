Ищем одного вебмастера (не команду!), который единолично, оперативно и самостоятельно сделает некий аналог купонного сайта. Дизайн нужен шаблонный, среднего качества. Необходим очень бюджетный вариант - поэтому ищем человека, который уже имеет на ...
Создание магазина спорттоваров и спортпитания
Здравствуйте!
Необходимо создать интернет магазин по продаже спортивного питания и спортивных товаров.
Платформа - желательно Magento
Подробности в ТЗ
Заявки фрилансеров
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