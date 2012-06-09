Создание магазина спорттоваров и спортпитания

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо создать интернет магазин по продаже спортивного питания и спортивных товаров.

Платформа - желательно Magento

Подробности в ТЗ

Magento
13 лет назад
comportua
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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