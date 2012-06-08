Сайт для агентства недвижимости

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок290 просмотров

Нужен сайт для АН.

Аналог http://dom.ria.ua (раздел Недвижимость). Целевая аудитория будет с одного города.

Проект "не горящий".

Меня интересуют только те разработчики, которые делали аналогичные проекты.

13 лет назад
ttt555
56 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Католог товара

    Компания занимается продажей оборудования для столовых: холодильное оборудование, электрооборудование, плиты, варочные панели и т.д. нужен катлог продукции со вложенными подкаталогами(как в присланных мною примерах). в последствии может быть дорастем и до ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт (Wordpress) на английском + тексты

    Нужно сделать сайт разработчика скриптов. Т.е. на этом сайте нужно дать список скриптов (их 5 штук), описать эти скрипты, дать ссылки на них, сделать отдельные страницы для каждого скрипта с описанием, сделать ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать тотализатор

    Необходимо сделать бюджетный тотализатор на спортивные события "под ключ". Нужен простой дизайн без всяких сложных и дорогих нюансов. Я его вижу на примере сайта betcityru.com На сайте необходима админ.панель и личный кабинет для ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт срочно!

    $2500

    Есть заказ на сайт для компании, которая занимается ремонтом под ключ и продажей натяжных потолков. Их текущий сайт: http://nik-deko.ua/ , видя его, хочется рыдать, они просят не отталкиваться от него, при разработке. ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-сайт на WordPress

    $250

    Добрый день! Необходимо создать красивый вебсайт в WordPress (скидки на образовательные услуги). Сайт будет на французском и английском языках, ориентировочно 10-15 страниц. Шаблон WordPress пока не выбран. На сайте будет вебмагазин с ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Распределенная система обработки данных

    $5000

    Необходимо разработать программу ввода информации с бумажных носителей для системы электронного архива. Документы сканируются, а потом операторы вводя со сканов данные (FR не подходит). Ввод идет по полям, поля типа: номер документа, название, ФИО и ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Магазин под ключ.

    Нужен программист, для создания сайта с точным функционалом как этот http://www.cymax.com ваши предложения. Сайт будет работать на территории Америки, нужно будет привязать к нему шопинг кард и пайпал. Тут пример работы шопинг карт: ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание веб-странички для управления файлами SWF

    Итак задача: Нужно создать веб страницу, на которой будет отображаться продукция компании. Конкретно - нефтедобывающая отрасль. Нужно сделать так, что бы при добавлении/удалении файлов в формате swf на страничке автоматически генерировались ссылки на ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад