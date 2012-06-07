Создание веб-странички для управления файлами SWF

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка89 просмотров

Итак задача:

Нужно создать веб страницу, на которой будет отображаться продукция компании. Конкретно - нефтедобывающая отрасль.

Нужно сделать так, что бы при добавлении/удалении файлов в формате swf на страничке автоматически генерировались ссылки на данную категорию продукции. Есть исходник, программа на исполняемом файле, но есть проблема, что браузер не хавает экзешники, поэтому не запихать файл туда.

Краткое описание функционала

Есть тач панель разрешением 800х600, на которой будет всё меню. При выборе определённой позиции, информация о нём должна выводится на плазменную панель, то есть второй монитор.

Цену и сроки предлагайте сами.

Контакт в ICQ.

13 лет назад
abramoffster
Иван 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт под ключ

    $2500

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется сайт, наполнение, продвижение. Есть домен limaster.ru. То, что там сейчас, не устраивает. Нужно сделать качественный сайт, добавить разделы, припарковать, раскрутить. Просьба в предложении указывать цены по каждому виду работ. Спасибо.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Google Map

    1. Необходимо создать сайт с картами гугл или яндекс. 2. Отображение объектов на ней 3. Чат между объектом 4. История перемещения объекта 5. Личный кабинет Писать на почту, ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cайт-каталог на Joоmla

    Все просто: необходимо в кратчайшие сроки грамотно сделать сайт содержащий каталог с продукцией. 1. Сделать шаблон 2. Добавить и настроить каталог Все подробности и интересующая вас информация в ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка каталога на DLE

    Необходимо разработать каталог на сайт, работающий на DLE. Каталог должен быть примерно в дизайне сайта существующего. Источник информации сайта зарубежный каталог http://www.carsplusplus.com/. Если нормально всё будет сделано - бонус и постоянные заказы. ...

    DLE
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка теста под wordpress

    Задача - найти плагин, доработать имеющийся стоит testme) или сделать с нуля. Сайт на wp. Тесты для посетителей. 1 вопрос - 4 ответа. 10 вопросов. Обязательно - каждый вопрос на отдельной странице. Результат ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт недвижимости

    Аналог: s u t o c h n o (dot) r u Нужен хороший дизайн, разработка/доработка CMS и собственно натяжка дизайна. Все вопросы, предложения только в проект! Можете отдельно оставлять на дизайн ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад