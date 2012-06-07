Создание веб-странички для управления файлами SWF

Итак задача:

Нужно создать веб страницу, на которой будет отображаться продукция компании. Конкретно - нефтедобывающая отрасль.

Нужно сделать так, что бы при добавлении/удалении файлов в формате swf на страничке автоматически генерировались ссылки на данную категорию продукции. Есть исходник, программа на исполняемом файле, но есть проблема, что браузер не хавает экзешники, поэтому не запихать файл туда.

Краткое описание функционала

Есть тач панель разрешением 800х600, на которой будет всё меню. При выборе определённой позиции, информация о нём должна выводится на плазменную панель, то есть второй монитор.

Цену и сроки предлагайте сами.

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