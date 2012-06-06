Разработка каталога на DLE

Необходимо разработать каталог на сайт, работающий на DLE.

Каталог должен быть примерно в дизайне сайта существующего. Источник информации сайта зарубежный каталог http://www.carsplusplus.com/.

Если нормально всё будет сделано - бонус и постоянные заказы.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.

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