Сайт под ключ

$2500
  1. Биржа фриланса
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Завершен44 заявки353 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется сайт, наполнение, продвижение. Есть домен limaster.ru. То, что там сейчас, не устраивает. Нужно сделать качественный сайт, добавить разделы, припарковать, раскрутить. Просьба в предложении указывать цены по каждому виду работ. Спасибо.

12 лет назад
bakaevan
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$2500
15 дней
Нужно было сделать сайт для монтажной группы. Работа выполнена безупречно. Дальнейшую работу по сайту планирую доверить Анне.
Алексей при создании сайта оплатил работы. А во время продвижения пропал и так и не вышел на связь. Как итог - неоплаченная работа по продвижению.

Заявки фрилансеров

Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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