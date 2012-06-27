Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется сайт, наполнение, продвижение. Есть домен limaster.ru. То, что там сейчас, не устраивает. Нужно сделать качественный сайт, добавить разделы, припарковать, раскрутить. Просьба в предложении указывать цены по каждому виду работ. Спасибо.
Cайт-каталог на Joоmla
Все просто: необходимо в кратчайшие сроки грамотно сделать сайт содержащий каталог с продукцией.
1. Сделать шаблон
2. Добавить и настроить каталог
Все подробности и интересующая вас информация в личке.
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