Cайт-каталог на Joоmla

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Завершен24 заявки307 просмотров

Все просто: необходимо в кратчайшие сроки грамотно сделать сайт содержащий каталог с продукцией.

1. Сделать шаблон

2. Добавить и настроить каталог

Все подробности и интересующая вас информация в личке.

13 лет назад
bestie
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

masia_777
Макс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$350
7 дней
Очень довольны работой c Вами, Максим! Свой выбор сделали на основании отзывов и не ошиблись. Все грамотно, быстро и очень качественно!!!!! Всем советую!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата. С Анатолием было приятно работать.

Заявки фрилансеров

masia_777
Макс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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