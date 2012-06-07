Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется сайт, наполнение, продвижение. Есть домен limaster.ru. То, что там сейчас, не устраивает. Нужно сделать качественный сайт, добавить разделы, припарковать, раскрутить. Просьба в предложении указывать цены по каждому виду работ. Спасибо.
Создать аналог Блога
Нужно создать аналог сайта delay-dengi.com дизайн можно оставить тем-же. Оплата QIWI, Яндекс деньги, Webmoney
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