Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется сайт, наполнение, продвижение. Есть домен limaster.ru. То, что там сейчас, не устраивает. Нужно сделать качественный сайт, добавить разделы, припарковать, раскрутить. Просьба в предложении указывать цены по каждому виду работ. Спасибо.
Веб-сайт на WordPress
Добрый день! Необходимо создать красивый вебсайт в WordPress (скидки на образовательные услуги).
Сайт будет на французском и английском языках, ориентировочно 10-15 страниц.
Шаблон WordPress пока не выбран. На сайте будет вебмагазин с paypal.
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