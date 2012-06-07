Веб-сайт на WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок208 просмотров

Добрый день! Необходимо создать красивый вебсайт в WordPress (скидки на образовательные услуги).

Сайт будет на французском и английском языках, ориентировочно 10-15 страниц.

Шаблон WordPress пока не выбран. На сайте будет вебмагазин с paypal.

WordPress
13 лет назад
Yusakova
49 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

TopDeveloper
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$250
21 день

Заявки фрилансеров

TopDeveloper
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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