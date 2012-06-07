Распределенная система обработки данных

Необходимо разработать программу ввода информации с бумажных носителей для системы электронного архива. Документы сканируются, а потом операторы вводя со сканов данные (FR не подходит). Ввод идет по полям, поля типа: номер документа, название, ФИО и т.п. Система должна быть распределенной, с возможностью ввода данных удаленно.

Основные модули: оболочка для ввода и проверки данных (включая подключение справочников и гибкую систему настроек по каждому полю), работа со сканами (поворот, увеличение, выделение фрагмента изображения), шифрование и безопасность данных (как БД, так и изображений), модуль удаленной работы (как работа online, так и возможность закачки данных), серверная часть (формирование пакетов для обработки для операторов, прием результатов обработки) и поддержка удаленного обновления.

Сейчас аналогичная система есть и работает, но для локальной сети.

Формат БД – Access. Программа должна без проблем ставится на ОП Windows XP (SP2 и выше), Windows Vista, Windows 7. Дистрибутив должен быть разумных размеров. Программа должны обладать очень высоким быстродействием при вводе данных (сейчас, например, поиск города&улицы по справочнику на 1млн записей, занимает незаметные доли секунды).

Бюджет от 100т.р. – жду Ваших конкретных предложений.

Сроки – не горят, но и тянуть категорически не хочется, жду Ваших конкретных предложений.

Подробное ТЗ есть, но прежде чем его высылать хотелось бы услышать от Вас несколько слов о том, как Вы видите реализацию проекта в общих чертах.