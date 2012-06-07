Добрый день! Необходимо создать красивый вебсайт в WordPress (скидки на образовательные услуги). Сайт будет на французском и английском языках, ориентировочно 10-15 страниц. Шаблон WordPress пока не выбран. На сайте будет вебмагазин с ...
Разработка веб-проекта наподобие aukro.ua
Нужен аукцион наподобие smolotka.ua, aukro.ua на Framework, другое не рассматривается!!!
ТЗ приложил, указывайте бюджет и сроки!!!
Примерная структура:
Домашняя страница (Home)
• категории;
• поиск (+ расширенный поиск);
• регистрация/вход:
o форма регистрации нового пользователя;
o пользовательское соглашение;
• мое Торжище:
o мои покупки:
аукционы и Купить сейчас:
• куплено;
• не куплено;
• отзывы;
наблюдаемые предложения:
• текущие;
• завершенные;
o мои продажи:
аукционы и Купить сейчас:
• выставить лот;
• текущие продажи;
• продано;
• отзывы;
статистика (статистика продаж);
o моя учетная запись:
обо мне;
отзывы:
• мои отзывы;
• отзывы обо мне;
• продать:
o разместить новый аукцион:
аукцион;
Купить сейчас;
предложить свою цену;
o активные аукционы:
аукцион;
Купить сейчас;
предложить свою цену;
• форум;
• помощь:
o помощь;
o FAQ;
o связаться со службой поддержки;
o о Торжище.com.ua
Дополнительно:
сайт должен обладать опцией выбора языка (русс./укр.), по желанию пользователя;
• товары выставляются в «своей группе» в зависимости от очередности окончания торгов, т.е. товары, которым до окончания торгов остается еще три дня, ставятся в очередь за товарами, которым осталось находиться на аукционе всего два дня, но перед теми, кому осталось до конца аукциона четыре дня, и т.д. Продвижение товаров в этой «живой очереди» происходит каждую минуту. Товары, для которых время вышло, из очереди удаляются;
• наличие функции «отслеживание лота», т.е. если пользователь делает ставку на аукционе, то, в случае если его ставка перебита, пользователю автоматически приходит сообщение с извещением об этом;
• по возможности, нужно предусмотреть опцию «шаг приращения ставки» (для аукционов). Механизм приращения ставки работает таким образом: напр., для суммы до 50грн. шаг приращения соотв. 2,50грн., для суммы от 51 до 100 – 5грн., от 101 до 250 – 10 и т.д. (данная шкала формально прописывается в правилах ведения аукциона). Так, напр., аукцион на лот начинается с суммы 150грн. Значит, ставки начинаются с суммы 150+10=160грн. Первый пользователь может поставить именно такую сумму, но может и большую, напр. 190грн. Однако для всех пользователей будет видна только «минимально необходимая» ставка, т.е. 160грн. Можно сказать, что это игра «втемную». Если кто-то попытается перебить текущую ставку (160грн.) и поставит 170грн., то его ставка будет автоматически перебита ставкой первого пользователя (т.к. тот изначально поставил 190грн., хотя эта сумма явно и не высвечивается). И только, если кто-то сделает ставку 200грн. или выше, то ставка первого пользователя будет перебита, о чем этот пользователь получает сообщение;
• некоторые товары выставляются на продажу с ценой Купить Сейчас. В этом случае, нажимая на кнопку покупатель автоматически завершает аукцион и становится его победителем;
• когда до окончания торгов по лоту остается – скажем – 5 часов, участники аукциона получают автоматические сообщение с напоминанием об этом и указанием ссылки на лот;
• при успешном окончании торгов выигравшему пользователю приходит сообщение, в котором указывается номер выигранного лота, гиперссылка на выигранный лот и контактные данные продавца;
• система рейтинга пользователей – возле имени пользователя высвечивается знак, соответствующий количеству отзывов (по продажам/покупкам), полученных от пользователей, напр.:
o 1-4 пунктов рейтинга;
o 5-24 пунктов рейтинга;
o 25-124 пунктов рейтинга;
o 125-624 пунктов рейтинга;
o 625-3124 пунктов рейтинга;
o выше 3125 пунктов рейтинга;
• при «достижении» пользователем 5-ти негативных отзывав (рейтинг -5), администратор сайта имеет право заблокировать учетную запись пользователя, до прояснения ситуации;
• счетчик посетителей сайта:
o пользователей;
o посетителей сейчас;
o аукционов;
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