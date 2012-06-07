Разработка веб-проекта наподобие aukro.ua

Нужен аукцион наподобие smolotka.ua, aukro.ua на Framework, другое не рассматривается!!!

ТЗ приложил, указывайте бюджет и сроки!!!

Примерная структура:

Домашняя страница (Home)

• категории;

• поиск (+ расширенный поиск);

• регистрация/вход:

o форма регистрации нового пользователя;

o пользовательское соглашение;

• мое Торжище:

o мои покупки:

 аукционы и Купить сейчас:

• куплено;

• не куплено;

• отзывы;

 наблюдаемые предложения:

• текущие;

• завершенные;

o мои продажи:

 аукционы и Купить сейчас:

• выставить лот;

• текущие продажи;

• продано;

• отзывы;

 статистика (статистика продаж);

o моя учетная запись:

 обо мне;

 отзывы:

• мои отзывы;

• отзывы обо мне;

• продать:

o разместить новый аукцион:

 аукцион;

 Купить сейчас;

 предложить свою цену;

o активные аукционы:

 аукцион;

 Купить сейчас;

 предложить свою цену;

• форум;

• помощь:

o помощь;

o FAQ;

o связаться со службой поддержки;

o о Торжище.com.ua

Дополнительно:

сайт должен обладать опцией выбора языка (русс./укр.), по желанию пользователя;

• товары выставляются в «своей группе» в зависимости от очередности окончания торгов, т.е. товары, которым до окончания торгов остается еще три дня, ставятся в очередь за товарами, которым осталось находиться на аукционе всего два дня, но перед теми, кому осталось до конца аукциона четыре дня, и т.д. Продвижение товаров в этой «живой очереди» происходит каждую минуту. Товары, для которых время вышло, из очереди удаляются;

• наличие функции «отслеживание лота», т.е. если пользователь делает ставку на аукционе, то, в случае если его ставка перебита, пользователю автоматически приходит сообщение с извещением об этом;

• по возможности, нужно предусмотреть опцию «шаг приращения ставки» (для аукционов). Механизм приращения ставки работает таким образом: напр., для суммы до 50грн. шаг приращения соотв. 2,50грн., для суммы от 51 до 100 – 5грн., от 101 до 250 – 10 и т.д. (данная шкала формально прописывается в правилах ведения аукциона). Так, напр., аукцион на лот начинается с суммы 150грн. Значит, ставки начинаются с суммы 150+10=160грн. Первый пользователь может поставить именно такую сумму, но может и большую, напр. 190грн. Однако для всех пользователей будет видна только «минимально необходимая» ставка, т.е. 160грн. Можно сказать, что это игра «втемную». Если кто-то попытается перебить текущую ставку (160грн.) и поставит 170грн., то его ставка будет автоматически перебита ставкой первого пользователя (т.к. тот изначально поставил 190грн., хотя эта сумма явно и не высвечивается). И только, если кто-то сделает ставку 200грн. или выше, то ставка первого пользователя будет перебита, о чем этот пользователь получает сообщение;

• некоторые товары выставляются на продажу с ценой Купить Сейчас. В этом случае, нажимая на кнопку покупатель автоматически завершает аукцион и становится его победителем;

• когда до окончания торгов по лоту остается – скажем – 5 часов, участники аукциона получают автоматические сообщение с напоминанием об этом и указанием ссылки на лот;

• при успешном окончании торгов выигравшему пользователю приходит сообщение, в котором указывается номер выигранного лота, гиперссылка на выигранный лот и контактные данные продавца;

• система рейтинга пользователей – возле имени пользователя высвечивается знак, соответствующий количеству отзывов (по продажам/покупкам), полученных от пользователей, напр.:

o 1-4 пунктов рейтинга;

o 5-24 пунктов рейтинга;

o 25-124 пунктов рейтинга;

o 125-624 пунктов рейтинга;

o 625-3124 пунктов рейтинга;

o выше 3125 пунктов рейтинга;

• при «достижении» пользователем 5-ти негативных отзывав (рейтинг -5), администратор сайта имеет право заблокировать учетную запись пользователя, до прояснения ситуации;

• счетчик посетителей сайта:

o пользователей;

o посетителей сейчас;

o аукционов;