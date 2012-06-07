Магазин под ключ.

Нужен программист, для создания сайта с точным функционалом как этот http://www.cymax.com ваши предложения.

Сайт будет работать на территории Америки, нужно будет привязать к нему шопинг кард и пайпал.

Тут пример работы шопинг карт: http://1click2buy.myshopify.com/cart добавте товар в корзину и нажмите CHECKOUT.

Срок 30 дней!!! Работать будем по договору!

Указывайте CMS, цену!!!