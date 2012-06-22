Сайт (Wordpress) на английском + тексты

Нужно сделать сайт разработчика скриптов.

Т.е. на этом сайте нужно дать список скриптов (их 5 штук), описать эти скрипты,

дать ссылки на них, сделать отдельные страницы для каждого скрипта с описанием,

сделать еще несколько 5-10 страниц общих для всех скриптов, FAQ, помощь, итд.

(итого примерно 10-20 страниц)

Тексты должны быть на хорошем английском, в основном эти описания скриптов можно брать на существующих сайтах, и делать небольшой рерайт, но часть наверно нужно копирайтить.

Нужно сделать на системе Wordpress, чтобы я мог добавить скрипты в дальнейшем..

Сайт должен быть похож на такой

http://goo.gl/qByT5

там тоже много скриптов и карусель со скриншотами и кратким описанием скриптов, я так тоже хочу.

Вот есть шаблон для Wordpress, который можно использовать

http://goo.gl/UOWKh

(у меня есть такой шаблон, можно использовать его, или похожий другой, их таких много)