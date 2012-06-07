Есть заказ на сайт для компании, которая занимается ремонтом под ключ и продажей натяжных потолков. Их текущий сайт: http://nik-deko.ua/ , видя его, хочется рыдать, они просят не отталкиваться от него, при разработке. ...
Сделать тотализатор
Необходимо сделать бюджетный тотализатор на спортивные события "под ключ".
Нужен простой дизайн без всяких сложных и дорогих нюансов. Я его вижу на примере сайта betcityru.com
На сайте необходима админ.панель и личный кабинет для зарегистрированного пользователя.
Должна быть возможность пополнять лицевой счёт со стороны пользователя.
А так же парсинг спортивных событий с коэффициентами с возможностью предварительного редактирования
перед публикацией на сайте.
Уточню что сайт действительно должен быть бюджетным и "под ключ".
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