Сделать тотализатор

Необходимо сделать бюджетный тотализатор на спортивные события "под ключ".

Нужен простой дизайн без всяких сложных и дорогих нюансов. Я его вижу на примере сайта betcityru.com

На сайте необходима админ.панель и личный кабинет для зарегистрированного пользователя.

Должна быть возможность пополнять лицевой счёт со стороны пользователя.

А так же парсинг спортивных событий с коэффициентами с возможностью предварительного редактирования

перед публикацией на сайте.

Уточню что сайт действительно должен быть бюджетным и "под ключ".