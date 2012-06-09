небольшой сайт, по внешнему виду примерно http://laserobjectives.com/ работа: 1)выбор нормального хостинга, регистрация, доменное имя - данные присылаем 2) верстка или по шаблону - тз примерное существует - 5-6 ...
Медицинский портал для Харечко Александр (sulik78)
Медицинский портал. ТЗ выслано на почту.
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