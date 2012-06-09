А-ля купонный сайт

Ищем одного вебмастера (не команду!), который единолично, оперативно и самостоятельно сделает некий аналог купонного сайта. Дизайн нужен шаблонный, среднего качества.

Необходим очень бюджетный вариант - поэтому ищем человека, который уже имеет на руках купонный скрипт со всеми фишками (прием платежей, партнерская программа для посетителей с приглашением друзей, e-mail рассылка новых предложений и т.п.), его просто установит и подкорректирует под наши нужды.

В предложении к проекту сразу пишите пример сайта, скрипт которого у вас есть