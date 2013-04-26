Нужен сайт под ключ но без дизайна, дизайн есть. Нужно сделать все остальное. Движок Magento. Оцените пожалуйста сроки и стоимость. Не хватает сейчас некоторых елементов в дизайне, как можно увидеть, типа футера. Но так как ...