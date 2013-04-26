Необходимо устранить некоторые косяки в OPENCART магазине. Работы на пару часов.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток уважаемые Фрилансеры! Есть Интертет- Магазин на yii framework - sported.com.ua Необходимо подключение магаза к сервису смс рассылок Turbo SMS - https://turbosms.ua/ Что необходимо реализовать : автоматическая отправка ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть интернет-магазин на OpenCart - sportbey.com.ua. Задача состоит в создании сниппетов для двух поисковых систем. Сниппет должен выводить фото товара, рейтинг (звезды), цену и правильные хлебные крошки. Приоритет исполнителю, который может приступить ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть PSD адаптивного дизайна. Нужно сделать качественно и оперативно. Скрины прикрепляю. Пожалуйста ваши сроки и стоимость.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для интернет-магазина спортивного питания www.sportbey.com.ua требуется создание и последующее ведение контекстной рекламы в Google AdWordsКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Доброго времени суток. Сверстать главную страницу на OpenCart и внутренние по мелочевке... www.sportbey.com.ua Превью дизайна по https://www.behance.net/gallery/22252471/Sportbey-your-personal-grade-proteinHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Привет всем! Есть PSD файл лэндинг пейдж. Нужно по нему создать лэндинг и залить на хостинг. Код писать адекватный, чтобы можно было его продвигать. Файл прикрепляю, инетересует адекватные цена и срок. Там где диван, ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть работающий магаз на опенкарт - sportbey.com. Есть дизайнер, который делает редизайн некоторых елементов, модулей, вплывающих окон.. Ваша задача все это верстать и в изменять соответственно на сайте. Что конкретно требуется: ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо нарисовать и сверстать продающий шаблон для @ маил рассылок под сервис https://www.atompark.com/ для интернет магазина спортивного питания www.sportbey.com.uaДизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить АДвордс для интернет-магазина по продаже спортивного питания - www.sportbey.com.uaКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток. Для интернет магазина www.sportbey.com.ua необходимо нарисовать шаблон для рассылки электронных писем посредством сервиса MailChip - либо UNI sender ну и сверстать в HTMLДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Доброго времени суток. Необходимо наполнить контентом сайт www.sportbey.com.ua магазин на CMS OpenCart Примерно 800+ позиций. Высококачественные фото + описания товара+ Содержание порции, Описания товара: Грубый рерайт описаний указанных на сайте ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Продвижение интернет-магазина спортивного питания www.sportbey.com.ua Задачи : Вывод в топ -3Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо наполнить контентом сайт www.sportbey.com.ua магазин на CMS OpenCart Примерно 800+ позиций. Высококачественные фото + описания товара+ Содержание порции, Описания товара : ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Для интернет магазина www.sportbey.com.ua необходимо исправить ошибки Сделал видео ТЗ для наглядности... Продолжительность 2 минуты. http://www.youtube.com/watch?v=Yx4RmzhR3Go&feature=youtu.be&hd=1Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищем спеца по OpenCart Для интернет магазина www.sportbey.com.ua необходимо реализовать следующее: 1. Установить онлайн чат Siteheart.com 2. Сделать человекопонятный УРЛ 3. Реализовать последние просмотренные товары ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь непосредственно в десктопной программе ПЛИ.. Проблема заключаеться в том, что в прайс листах поставщиков отсутствуют нужные нам колонки (в нашем случае "вес" и "вкус") вместо колонок в прайс листах эти значения указаны в ...Базы данных2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужен сайт под ключ но без дизайна, дизайн есть. Нужно сделать все остальное. Движок Magento. Оцените пожалуйста сроки и стоимость. Не хватает сейчас некоторых елементов в дизайне, как можно увидеть, типа футера. Но так как ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходим перевод с китайского на русский. 5 страничек. Текст необходимо оформить как на исходном документе... Начало перевода с 4 раздела.Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим перевод с английского инструкции по настройке програмного обеспечения машины для отбора палочек для мороженого. Примерно 45 страниц с илюстрациями. ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад