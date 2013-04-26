comportua

Александр comportua

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

SorokinaAS
Анастасия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
8 отзывов
$40
10 баллов
9 лет назад
Срочный перевод с китайского на русский 5 страниц
Хороший и комуникабельный заказчик, оплата своевременная.
Все отлично. Качественно и главное вовремя! Рекомендую...
Ответный отзыв
andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
$60
10 баллов
10 лет назад
Настройка и ведение кампании Google AdWords
Google Ads
Рекомендую.
Хороший специалист. рекомендую.
Ответный отзыв
talover
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
25 отзывов(-1)
$150
10 баллов
10 лет назад
Переверстать главную и внутренние страницы OpenCart
Opencart
очень понравилось работать с Александром, четкое тз, оплата в срок , рекомендую
Отличный специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв
DariaSurtaeva
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
11 лет назад
OpenCart наполнение контентом + рерайт
Opencart
Отличный заказчик! Спасибо Вам за работу! Рекомендую!
Все супер! Сделано в лучшем виде. Рекомендую.
Ответный отзыв
Konstantin_Kos
Константин 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
8 баллов
11 лет назад
Настроить контекстную рекламу для магазина
Хороший заказчик.
Все отлично! Продолжаем сотрудничество...
Ответный отзыв
Показать больше отзывов