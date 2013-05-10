Требуется перевести нестандартный текст с русского на немецкий. Объем около страницы А4. Уровень знания языка - носитель или не хуже. Людей без практики прошу не беспокоить. Вычитка носителем будет только плюсом.
Перевод с английского на русский. Срочно
Необходим перевод с английского инструкции по настройке програмного обеспечения машины для отбора палочек для мороженого.
Примерно 45 страниц с илюстрациями.
Файлы находяться по ссылке.
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