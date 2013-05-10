Перевод с английского на русский. Срочно

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Завершен18 заявок410 просмотров

Необходим перевод с английского инструкции по настройке програмного обеспечения машины для отбора палочек для мороженого.

Примерно 45 страниц с илюстрациями.

Файлы находяться по ссылке.

http://rks.su/15egq

http://rks.su/15egr

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12 лет назад
comportua
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$70
3 дня
Все отлично. Рекомендую.
Было довольно приятно работать с Александром. Задача поставлена четко. Оплата мгновенная. С удовольствием продолжила б сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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