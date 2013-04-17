Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется человек для перевода и публикации новостей тематики "Медицина", "Здоровый образ жизни" с англоязычных сайтов. Направление перевода с английского на русский. ...
Авторы уроков на сайт - французский и немецкий
Нужен автор на порталы StudyFrench и StudyGerman для создания скоростных уроков французского и немецкого.
За основу - http://www.study.ru/lessons/index.html
Оплата: 2 раза в месяц, способ на выбор исполнителя.
Ваши предложения по цене и времени за 1 урок?
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