Авторы уроков на сайт - французский и немецкий

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Закрыт7 заявок218 просмотров

Нужен автор на порталы StudyFrench и StudyGerman для создания скоростных уроков французского и немецкого.

За основу - http://www.study.ru/lessons/index.html

Оплата: 2 раза в месяц, способ на выбор исполнителя.

Ваши предложения по цене и времени за 1 урок?

12 лет назад
Niagara
Ирина 
41 год
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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