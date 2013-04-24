Необходимо перевести текста с англ. на ру . Всё на рус . понятным языком
Перевод с английского
Перевод с английского нескольких статей. простой текст. количество знаков без пробелов 10800
выберу исполнителя с самой привлекательной ценой ))
Выбранный исполнитель
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