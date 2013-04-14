Перевод фильма с английского на украинский

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Закрыт4 заявки162 просмотра

Требуется качественный перевод документального фильма с английского на украинский.

Тематика: технологии, бурение, экология, сланцевый газ

Продолжительность: 1 час.

Результат: документа с хронометражом, для последующей озвучки.

12 лет назад
slawa
51 год
20 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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