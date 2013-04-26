В Бюро переводов Eclipse требуется переводчик румынского языка: Обязанности: •перевод текстов с/на румынский язык; Требования: •высшее юридическое (желательно) и лингвистическое образование (обязательно); •постоянный доступ в ...
Диплом. Требуется поднять уникальность
Есть диплом (русский язык с примерами на английском), на данный момент уникальность 60%, нужно поднять максимум до 80%. Жду от вас сроки, чем быстрее тем лучше! В конце прошу выслать скриншот на уникальность.
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