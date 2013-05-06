Требуется переводчик с румынского

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Закрыт1 заявка222 просмотра

В Бюро переводов Eclipse требуется переводчик румынского языка:

Обязанности:

•перевод текстов с/на румынский язык;

Требования:

•высшее юридическое (желательно) и лингвистическое образование (обязательно);

•постоянный доступ в интернет, постоянный доступ к скайпу или ICQ;

•возможность выполнять большой объём работы;

•готовность следовать строгим правилам работы, принятых в компании.

•владение ПК на уровне уверенного пользователя.

•желателен опыт использования систем Translation Memory (Trados, Transit, MemSource и др.)

Менеджер по работе с исполнителями

Ивченко Андрей

Skype: translator495

ICQ: 585-550-378

[email protected]

12 лет назад
LSP_job
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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