Переводчик статей автомобильной тематики

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт37 заявок733 просмотра

Требуется: переводчик с английского на русский статей по автомобильной тематике, С ОПЫТОМ

переводов в данной сфере, со всеми "вытекающими"

будь то сленг, терминология и прочее. Новости, обзоры, базы данных итд.

Особенности: перевод нужен не просто банальный построчный перевод "под кальку", а донести читателю основной смысл статьи, которую вы переводите своими словами. По этому размер конечной переведенной статьи, как правило, меньше исходника.

Объем: для сайта мне необходимы конечные статьи в диапазоне 1000-1500 знаков, никак не больше, вне зависимости от размера статьи.

Время: Только будни. В идеале, переводы нужны мне к утру. До 10-11. Количество статей в день - от 3 до 5.

Цена фиксированная: 100р за статью (1000-1500 знаков).

Оплата: Яндекс.деньги, перевод на карту, webmoney

Убедительная просьба: сразу указывать ссылку на переведенный вами материал (статью) по автомобильной тематике, для моего понимания ваших возможностей.

11 лет назад
overlight
Кирилл 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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