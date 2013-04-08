Описание благотворительной организации, письмо Eng

Необходимо сделать перевод описания деятельности благотворительной организации (дети инвалиды).

И сделать перевод письма.

С русского на английский.

Письмо порядка 1000 знаков. Описание 3000 знаков.

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