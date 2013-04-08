Мне нужно несколько исполнителей по заполнению сайтов на тему отдых в Мексике Интересует перевод в испанского на английский, с испанского на русский, с испанского на испанский (рерайт)... Плюс перевод объектов недвижимости на русский ...
Описание благотворительной организации, письмо Eng
Необходимо сделать перевод описания деятельности благотворительной организации (дети инвалиды).
И сделать перевод письма.
С русского на английский.
Письмо порядка 1000 знаков. Описание 3000 знаков.
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