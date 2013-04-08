Описание благотворительной организации, письмо Eng

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Завершен8 заявок206 просмотров

Необходимо сделать перевод описания деятельности благотворительной организации (дети инвалиды).

И сделать перевод письма.

С русского на английский.

Письмо порядка 1000 знаков. Описание 3000 знаков.

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В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте, пожалуйста, своё и моё время.

12 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

natallia_c
35 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$8
2 дня
Наталья быстро и качественно сделала перевод весьма специфичного текста на английския язык. Всем рекомендую данного исполнителя. jumbosic
Отличный заказчик! Четкое тз, мгновенная оплата. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

natallia_c
35 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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