Мне нужно несколько исполнителей по заполнению сайтов на тему отдых в Мексике Интересует перевод в испанского на английский, с испанского на русский, с испанского на испанский (рерайт)... Плюс перевод объектов недвижимости на русский ...
Перевод англо-русский
Нужно перевести 2 статьи (литературоведение). Общий объем 44 страницы. Сроки 2 недели.
Заявки фрилансеров
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