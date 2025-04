Нужна помощь в покупке книг

Друзья, мне нужно найти и скачать 3 книги, знаю точно, что они есть на Амазоне.

- Advanced Motorcyclist

- The official DSA guide to RIDING

- http://cs11405.vk.me/u28707104/98676689/x_52244576.jpg

К сожалению, мне не хватает знания английского и этих систем, что бы купить самому. Потому кто может помочь за вознаграждение - пишите сразу цену и ваше предложение как мы сможем поработать.

P.S.: так же нужен будет перевод этих книг, но я не могу посчитать по символам, как пишут цену. Потому, если кто то готов сказать за какую плату он может перевести все 3 книги - напишите тоже.