Нужна помощь в покупке книг

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Закрыт7 заявок301 просмотр

Друзья, мне нужно найти и скачать 3 книги, знаю точно, что они есть на Амазоне.

- Advanced Motorcyclist

- The official DSA guide to RIDING

- http://cs11405.vk.me/u28707104/98676689/x_52244576.jpg

К сожалению, мне не хватает знания английского и этих систем, что бы купить самому. Потому кто может помочь за вознаграждение - пишите сразу цену и ваше предложение как мы сможем поработать.

P.S.: так же нужен будет перевод этих книг, но я не могу посчитать по символам, как пишут цену. Потому, если кто то готов сказать за какую плату он может перевести все 3 книги - напишите тоже.

12 лет назад
Viktor1304
Виктор 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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