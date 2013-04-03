Перевод юридического соглашения англ-рус

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Закрыт5 заявок175 просмотров

Для данного заказа нужны переводчики, которые работают с юридической тематикой.

Желательно наличие и умение работать в программе Традос.

Срок сдачи заказа - утро понедельника (10-11 часов утра 08.04.2013)

Пример текста (тестовый отрывок, который нужно выполнить сегодня до 18 часов):

Governing Law; Jurisdiction. This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it (including any non-contractual obligations arising out of the negotiation of any business relationship or transaction) are governed by English law. The courts of England have non-exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out of or in connection with this Agreement (including a dispute relating to any non-contractual obligation arising out of or in connection with either this Agreement or the negotiation of any business relationship or transaction).

Способ оплаты и тариф оговаривается лично.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

12 лет назад
deirdnepr
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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