Мне нужно несколько исполнителей по заполнению сайтов на тему отдых в Мексике Интересует перевод в испанского на английский, с испанского на русский, с испанского на испанский (рерайт)... Плюс перевод объектов недвижимости на русский ...
Перевод юридического соглашения англ-рус
Для данного заказа нужны переводчики, которые работают с юридической тематикой.
Желательно наличие и умение работать в программе Традос.
Срок сдачи заказа - утро понедельника (10-11 часов утра 08.04.2013)
Пример текста (тестовый отрывок, который нужно выполнить сегодня до 18 часов):
Governing Law; Jurisdiction. This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it (including any non-contractual obligations arising out of the negotiation of any business relationship or transaction) are governed by English law. The courts of England have non-exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out of or in connection with this Agreement (including a dispute relating to any non-contractual obligation arising out of or in connection with either this Agreement or the negotiation of any business relationship or transaction).
Способ оплаты и тариф оговаривается лично.
Возможно дальнейшее сотрудничество.
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