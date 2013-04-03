Наполнение сайтов текстами и фотографиями

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Закрыт8 заявок420 просмотров

Мне нужно несколько исполнителей по заполнению сайтов на тему отдых в Мексике

Интересует перевод в испанского на английский, с испанского на русский, с испанского на испанский (рерайт)...

Плюс перевод объектов недвижимости на русский и английский языки около 300 объектов, с выкладкой на сайт.

Интересует баланс оплата-качество , сроки, порядочность,

Если можете  помочь в проекте , пишите

>Александр

> Недвижимость - http://mexicoplaya4u.com/

> Real Estate - http://azulparaiso.com.mx/ - Spanish, English

> портал о Ривьера Майя - http://mexicoplaya.ru/ - about Riviera Maya

12 лет назад
samadhiozen
Алекс 
52 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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