Заполнить сайт статьями

Нужен качественный перевод текста. 2 страницы. Оплата 200 руб. на Вебмани.
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Тема обширная, начиная с мотивации, и далее порядка 15 тем для бизнеса, маркетинг, консалтинг, копирайтинг, и т.д.
Надо от 1000 до 5000 статей.
Заявки фрилансеров
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