Переводчики текстов

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Закрыт5 заявок541 просмотр

На долгосрочное сотрудничество ищутся переводчики по следующим языковым направлениям:

Русский – Испанский

Русский – Итальянский

Задача: Сделать переводы русских текстов гемблинг тематики (Онлайн казино, казино игры, обзоры онлайн казино и т.д.) на вышеуказанные языки.

Объемы: Совокупный объем текстов порядка 400 тыс знаков. После перевода всего объема, еженедельное пополнение – порядка 10-20 тысяч знаков.

Требования к исполнителю:

- Грамотность

- Пунктуальность

- Исполнительность

Оплата работы: 8 USD за страницу печатного текста/1800 знаков без пробелов.

Сроки выполнения: Как можно быстрее, не в ущерб качеству перевода.

Для подтверждения квалификации в аттаче находится тестовое задание.

12 лет назад
alexborisof
Борисов 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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