Мне нужно несколько исполнителей по заполнению сайтов на тему отдых в Мексике Интересует перевод в испанского на английский, с испанского на русский, с испанского на испанский (рерайт)... Плюс перевод объектов недвижимости на русский ...
Переводчики текстов
На долгосрочное сотрудничество ищутся переводчики по следующим языковым направлениям:
Русский – Испанский
Русский – Итальянский
Задача: Сделать переводы русских текстов гемблинг тематики (Онлайн казино, казино игры, обзоры онлайн казино и т.д.) на вышеуказанные языки.
Объемы: Совокупный объем текстов порядка 400 тыс знаков. После перевода всего объема, еженедельное пополнение – порядка 10-20 тысяч знаков.
Требования к исполнителю:
- Грамотность
- Пунктуальность
- Исполнительность
Оплата работы: 8 USD за страницу печатного текста/1800 знаков без пробелов.
Сроки выполнения: Как можно быстрее, не в ущерб качеству перевода.
Для подтверждения квалификации в аттаче находится тестовое задание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы8 заявокЗакрыт12 лет назад
Друзья, мне нужно найти и скачать 3 книги, знаю точно, что они есть на Амазоне. - Advanced Motorcyclist - The official DSA guide to RIDING - http://cs11405.vk.me/u28707104/98676689/x_52244576.jpg ...Переводы7 заявокЗакрыт12 лет назад
Для данного заказа нужны переводчики, которые работают с юридической тематикой. Желательно наличие и умение работать в программе Традос. Срок сдачи заказа - утро понедельника (10-11 часов утра 08.04.2013) ...Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема обширная, начиная с мотивации, и далее порядка 15 тем для бизнеса, маркетинг, консалтинг, копирайтинг, и т.д. Надо от 1000 до 5000 статей.Переводы32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен качественный перевод текста. 2 страницы. Оплата 200 руб. на Вебмани.Переводы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Прошу оказать помощь. Могу в качестве спасибо перечислить 30 рублей и оставить отзыв. Необходимо перевести на татарский следующую фразу: осталось 9 месяцев Спасибо!Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется перевод нескольких микробиологических статей с английского на украинский/русский. Объем около 20 страниц. Просьба указывать сроки и стоимость.Переводы20 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сайта http://rcking.ru/ нужно делать переводы текстов для товаров с английского на русский. Вам буду высылать ссылки на страницы, откуда нужно будет делать перевод. Указывайте сколько будет стоить перевод за 1000 слов или как там ...Переводы7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день! Для последующего дубляжа на русском языке необходимо перевести закадровый голос и диалоги персонажей 2.5 минутного ролика http://youtu.be/YKrPo8wHRqs на выходе от вас Ворд документ с форматированием по времени. К ...Переводы2 заявкиЗакрыт12 лет назад