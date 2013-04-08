Мне нужно несколько исполнителей по заполнению сайтов на тему отдых в Мексике Интересует перевод в испанского на английский, с испанского на русский, с испанского на испанский (рерайт)... Плюс перевод объектов недвижимости на русский ...
Перевод на разные языки
Необходимо перевести фразу
"осталось 9 месяцев" на такие языки:
1. английский
2. французский
3. немецкий
4. болгарский
5. турецкий
6. испанский
Просьба: укажите потом, где осталось, где 9, а где месяцев.
Если в языке будет ок оставить "9" цифрой - пусть будет цифрой.
Учитывая, что маловероятно, что будет 1 исполнитель, знающий все языки, исполнителей будет несколько.
Предлагайте! Спасибо!
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно перевести 2 статьи (литературоведение). Общий объем 44 страницы. Сроки 2 недели.Переводы28 заявокЗакрыт12 лет назад
На долгосрочное сотрудничество ищутся переводчики по следующим языковым направлениям: Русский – Испанский Русский – Итальянский Задача: Сделать переводы русских текстов гемблинг тематики (Онлайн казино, казино ...Закрыт12 лет назад
Друзья, мне нужно найти и скачать 3 книги, знаю точно, что они есть на Амазоне. - Advanced Motorcyclist - The official DSA guide to RIDING - http://cs11405.vk.me/u28707104/98676689/x_52244576.jpg ...Переводы7 заявокЗакрыт12 лет назад
Для данного заказа нужны переводчики, которые работают с юридической тематикой. Желательно наличие и умение работать в программе Традос. Срок сдачи заказа - утро понедельника (10-11 часов утра 08.04.2013) ...Закрыт12 лет назад
Тема обширная, начиная с мотивации, и далее порядка 15 тем для бизнеса, маркетинг, консалтинг, копирайтинг, и т.д. Надо от 1000 до 5000 статей.Переводы32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен качественный перевод текста. 2 страницы. Оплата 200 руб. на Вебмани.Переводы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Прошу оказать помощь. Могу в качестве спасибо перечислить 30 рублей и оставить отзыв. Необходимо перевести на татарский следующую фразу: осталось 9 месяцев Спасибо!Закрыт12 лет назад
Требуется перевод нескольких микробиологических статей с английского на украинский/русский. Объем около 20 страниц. Просьба указывать сроки и стоимость.Переводы20 заявокЗакрыт12 лет назад