Перевод на разные языки

$50
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Завершен6 заявок253 просмотра

Необходимо перевести фразу

"осталось 9 месяцев" на такие языки:

1. английский

2. французский

3. немецкий

4. болгарский

5. турецкий

6. испанский

Просьба: укажите потом, где осталось, где 9, а где месяцев.

Если в языке будет ок оставить "9" цифрой - пусть будет цифрой.

Учитывая, что маловероятно, что будет 1 исполнитель, знающий все языки, исполнителей будет несколько.

Предлагайте! Спасибо!

12 лет назад
nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

natallia_c
35 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Спасибо за помощь! Пусть задача и мала - но сделано как и просил. Рекомендую!
Все отлично.
Nuraishat
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Спасибо огромное! Хоть задача была мала, вежливость и помощь в других вопросах получил! Рекомендую!
Все замечательно, советую.

Заявки фрилансеров

natallia_c
35 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
Nuraishat
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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