Перевод на разные языки

Необходимо перевести фразу

"осталось 9 месяцев" на такие языки:

1. английский

2. французский

3. немецкий

4. болгарский

5. турецкий

6. испанский

Просьба: укажите потом, где осталось, где 9, а где месяцев.

Если в языке будет ок оставить "9" цифрой - пусть будет цифрой.

Учитывая, что маловероятно, что будет 1 исполнитель, знающий все языки, исполнителей будет несколько.

Предлагайте! Спасибо!